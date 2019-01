Distretto Asl di Pontremoli, da martedì cambiano tutti i numeri telefonici

Lunigiana - L'Asl avvisa la cittadinanza che da martedì 15 gennaio 2019, tutti i numeri telefonici dei servizi sanitari collocati all'interno del Distretto di Pontremoli, in via Mazzini, verranno cambiati; non sarà pertanto più possibile, da tale data, contattare i Servizi con gli attuali riferimenti telefonici in uso. I nuovi contatti saranno pubblicati sul sito della Società della Salute della Lunigiana e dell'Azienda USL Toscana nord ovest. Di seguito riportiamo, per comodità, una sintesi con i contatti di alcuni Servizi e ambulatori:



CUP: 0187.462502 - 0187462503

Centro Prelievi: 0187.462511 - 0187.462511

Protesica: 0187.462522 - 0187.462524 - 0187.462529

Ambulatorio Dermatologia: 0187.462517

Ambulatorio Neurologia, Psicologia, Reumatologia: 0187.462520

Ambulatorio Odontoiatria: 0187.462514

Ambulatorio Ostetricia: 0187.462519

Ambulatorio Otorino: 0187.462515

Ambulatorio Vaccinazioni, Pediatria: 0187.462518

Assistenza sociale: 0187.462508 - 0187.462507

Centro Diurno Alzheimer: Soggiorno - 0187.462527 Ufficio - 0187.462526

Medicina dello Sport, Geriatria, Cardiologia: 0187.462521

Medico Distretto: 0187.462506

Ufficiale Sanitario: 0187.462509

Capo sala: 0187.462510

Invalidi civili: 0187.462504 - 0187.462516

Continuità assistenziale: 0187.462505

Ticket retrosportello: 0187462528