Dissesto idrogeologico, la Toscana fa la sua parte per il Magra

In arrivo 1,8 milioni per il nord della regione con particolare: anche il Serchio nel pachetto.

Lunigiana - Dissesto idrogeologico, in arrivo altri nove milioni e 800mila euro per i comuni della Toscana. Il Ministero dell’Ambiente guidato da Sergio Costa, a margine del "ProteggItalia", ha siglato un accordo di programma integrativo siglato con la Regione: ulteriori risorse per interventi urgenti e prioritari a tutela del territorio. Nel dettaglio sono previsti un milione e 130mila euro per la cura dei corsi d’acqua del bacino Toscana sud (Grossetano); un milione e 800mila euro per il ripristino dell’officiosità idraulica nell’alto Valdarno (Montevarchi, Incisa, Figline e altri centri) e altrettanti per il nord della Toscana e la zona tra il Magra e il Serchio (Massa-Carrara, Pisa, Pontedera e altri municipi). Due milioni e 300mila euro andranno poi per lavori idraulici nei corsi d’acqua del basso Valdarno e nel bacino della costa toscana che comprende pure il municipio di Livorno. Due milioni e 422mila euro sono invece indirizzati alla cura di fiumi e torrenti del medio Valdarno: nell’area che insiste nella piana fiorentina particolare attenzione sarà data ai fiumi Arno, Ombrone, Elsa ed ai torrenti Ema e Greve. Quasi 300mila euro sono infine destinati alla messa in sicurezza della via consolare riminese e dei fabbricati limitrofi alla strada nel territorio comunale di Badia Tedalda. Una serie d’interventi capillari destinati a migliorare in modo sensibile la sicurezza idrogeologica della regione.