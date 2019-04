Dal cardiologo al veterinario, visite gratuite il 12 maggio ad Aulla

Lunigiana - Il 12 maggio è ufficialmente la giornata lunigianese d'eccellenza dedicata alla salute.

Tantissimi, infatti, i professionisti tra medici, infermieri, psicologi, biologi e tecnici specialisti che ad Aulla offriranno consulenze gratuite ai cittadini che ne faranno richiesta.

“Ben-essere in piazza a 360°” è un'iniziativa che offre la possibilità a grandi e piccini di fare un check dello stato di salute del nostro corpo, ricordandoci di non sottovalutare i controlli periodici necessari per prevenire le malattie.



Prevenzione dell'ictus, visita dermatologica, ecografie, ecodoppler, esami del sangue, test per misurare la densità ossea, oculista, ortottista, misurazione dell'udito e della vista, trattamenti estetici, cardiologo, ortopedico, psicoterapeuta, medico estetici, podologo, psicologo sportivo, psicologo per l'adolescenza, conferenza antiaging, conferenze informative sul ruolo della famiglia, sull'inquinamento elettromagnetico, ascolto attivo, yoga, consulenza ostetrica, logopedista, psiconeuromotricista, trattamenti olistici, massaggi, riflessologia plantare, valutazione posturale, fiori di bach, tecnico ortopedico, consulenti esoterici, canile di Groppoli-Mulazzo con veterinario. Tutto gratuito.



Le visite saranno prenotabili dal 6 al 10 maggio all'interno delle attività commerciali di Aulla, per poi essere eseguite il 12 maggio.

Inoltre durante la settimana del benessere dal 5 al 12 maggio i commercianti di Aulla vi offriranno interessanti promozioni.