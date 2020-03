Coronavirus, la Lunigiana resta unita e tiene botta lanciando l'iniziativa "Andrà tutto bene"

Lunigiana - I ragazzi sono il futuro del mondo, e anche in questo caso dimostrano di essere il simbolo della speranza in un momento così delicato per l’Italia e per il nostro territorio.

È così che, da un post-it fatto circolare da alcuni giovani lombardi, nasce dagli amministratori dei Comuni lunigianesi l’iniziativa “Andrà tutto bene”. Uno slogan, quello elaborato con l’aiuto grafico dello studio Only Graphic, che vuole fare breccia con una nota positiva in questo periodo di forte preoccupazione, cercando di riscoprire quell’ottimismo che in situazioni come queste è fondamentale per “tenere botta”. Ovviamente, continuando a seguire le norme attualmente in vigore!

Quindi, tutti i sindaci e gli amministratori di tutti i Comuni della Lunigiana, di tutti i colori, di maggioranza e di minoranza, invitano i loro cittadini a condividere lo slogan che rappresenta una Statua Stele serena e sorridente, perché la Lunigiana, unita, ce la fa sempre!