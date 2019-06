Con-vivere tutte le novità dell'edizione 2019

Lunigiana - L'edizione numero XIV del Festival Con-vivere arriva con alcune grandi novità. Il Festival organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che quest'anno si svolgerà da giovedì 5 a domenica 8 Settembre avrà un prima e un dopo.

"Con-vivere prima (e) dopo" è un nuovo marchio, che verrà inaugurato quest'anno e includerà tutti gli eventi e le iniziative che si svilupperanno prima e dopo la manifestazione che, da tradizione, si svolgerà nel mese di Settembre.

"Con-vivere è un Festival molto seguito che negli anni è cresciuto moltissimo– spiega il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara Enrico Isoppi – Per sua natura, come tutti i festival, deve avere un’unità di tempo e di luogo, ma la città e il territorio hanno bisogno di cultura e abbiamo pensato di proporre un'offerta più ampia che duri più a lungo nel tempo e che oltrepassi i confini della città. Con focus che ci avvicinino al Festival che sta per cominciare e approfondimenti successivi sui temi che il Festival ha trattato."



Si partirà il 29 Giugno alle 21,00 quando nel giardino di Palazzo Binelli è in programma la conferenza di Francesco Codello "Educazione Libertaria: teorie ed esperienze." Francesco Codello, pedagogista, attivo in organismi internazionali come l’International Democratic Education Network e l’European Democratic Education Community, ha scritto numerosi saggi e articoli sui temi educativi tra cui La buona educazione (Milano 2005); Vaso, creta o fiore? (Lugano 2005); Liberi di imparare (con Irene Stella, Firenze 2011); La campanella non suona più (Lugano 2015).



Giovedì 18 luglio ore 21.00, sempre nel Giardino di Palazzo Binelli: "La formazione di una città. Gli statuti di Carrara dal 1574", libro tradotto dal latino di Rosa Maria Galleni Pellegrini, ideato da Monica Ferrarini e Paola Galeotti.



Sabato 27 luglio ore 21.00 Giardino di Palazzo Binelli Federico Batini con "Leggimi ancora! Dentro i segreti della lettura ad alta voce", evento in collaborazione con Etruscaform, Organismo Formativo Avenza Carrara, quest'anno tra gli sponsor del Festival

Federico Batini é professore associato presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della Formazione (FISSUF) dell’Università di Perugia. Insegna Metodologia della ricerca educativa, dell’osservazione e della valutazione, Pedagogia sperimentale e Metodi e Tecniche della Valutazione scolastica. Autore di quasi 300 pubblicazioni, dirige la Rivista LLL (Lifelong Lifewide Learning) e numerose collane editoriali, fa parte di comitati scientifici in Italia e all’estero. Ha ideato e sviluppato, dal 1997, il metodo dell’orientamento narrativo. Ha dato vita anche a LaAV, Letture ad Alta Voce

Infine, Sabato 31 agosto ore 21.00 Giardino di Palazzo Binelli appuntamento con Stefano Bronzini, graditissimo relatore dell’edizione di Con-vivere 2018, sul tema "Sbagliando si impara. La formazione nelle pagine della letteratura", evento in collaborazione con Dickens Fellowship Carrara.

Stefano Bronzini, è professore ordinario di Letteratura inglese presso l’Università di Bari. Ha pubblicato volumi sulla tradizione narrativa inglese del Settecento e dell’Ottocento (Defoe, Dickens e Thackeray, Meredith), saggi su Shakespeare, sul romanzo nord-americano del Novecento e sulla letteratura minimalista degli anni Ottanta. È stato componente dell’unità di ricerca di Bari del progetto COFIN 2004 su “Il personaggio nella letteratura europea” presentando gli esiti della ricerca in convegni svolti a Milano (2005), Torino (2006), Bari (2007) e Londra (2008). È stato responsabile nazionale del PRIN 2006 sul tema “Storia e narrazione” e del PRIN 2008 sul tema “Il futuro come intreccio. Profezia e disincanto nelle tradizioni letteraria e musicale in Europa dal Cinquecento al Novecento”. Ha partecipato a progetti di ricerca europei.

A Massa due eventi di Con-vivere prima (e) dopo.



E' l'altra novità di quest'anno. Due degli eventi in programma si svolgeranno a Massa.

Mercoledì 24 luglio ore 21.00 presso la Casa di Reclusione di Massa appuntamento con "Il teatro oltre la tempesta", Progetto Teatro in carcere realizzato da CPIA 1 Massa Carrara e Compagnia Teatrale Emphatheatre. L’appuntamento rientra anche nel progetto di questa edizione “il festival delle scuole”. È in corso di definizione un altro evento che andrà ad integrare il programma.



"Quest’ultimo evento– spiega ancora Enrico Isoppi – è frutto di un confronto con l'amministrazione di Massa e la nostra volontà di allargare i confini di Con-vivere, coinvolgendo altre realtà della provincia."