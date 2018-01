Commemorazione di Laura Seghettini e Edoardo Bassignani

Le due grandi figure partigiane verranno ricordate questo week end a Pontremoli.

Lunigiana - Il 22 gennaio la città di Pontremoli festeggiava due compleanni: quello di Antonio Gramsci e l'altro di Laura Seghettini, splendida figura di donna, comunista, comandante partigiana. In questi giorni Laura avrebbe compiuto 96 anni, ma a luglio ci ha lasciato, lasciando la città avvolta da un sentimento di dolorosa separazione. Sabato 3 febbraio alle 15,30 Laura sarà ricordata al Teatro della Rosa nella sua Pontremoli, in un weekend dedicato. "Sono già passati sei mesi dalla sua scomparsa, ma la sua presenza continua ad essere tra noi attraverso i suoi insegnamenti, le sue testimonianze, la sua eredità - hanno ricordato alcune persone a lei vicine - Antifascista, insegnante, partigiana, insomma, una vita spesa per costruire una società migliore, per riconquistare la pace e la libertà, per costruire la democrazia, per difenderla, per far diventarci diventare cittadini consapevoli".



Domenica 4 febbraio alle 10 sarà la volta della commemorazione per il 73esimo anniversario della morte di Edoardo Bassignani, conosciuto da tutti come comandante "Ebio". Al termine dell'incontro sarà offerto un buffet, e l'intervento musicale sarà a cura di Stazione Rossa. In collaborazione con Museo Audiovisivo della Resistenza - Fosdinovo, archivi della Resistenza, Istituto Storico della Resistenza di Parma, sezioni Anpi delle province di Massa Carrara e Parma.