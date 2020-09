Comitati Spezzini: "Sgomberare i detriti dall'alveo del fiume, se arriva la piena si forma una barriera"

Lunigiana - I Comitati Spezzini, unendosi all'appello già inoltrato dalla sezione di Italianostra di Massa Carrara, intervengono sulla vicenda del Ponte di Albiano. "Tenuto conto del non breve periodo trascorso dal crollo, non possiamo esimerci dal sollecitare le Istituzioni preposte ad effettuare gli opportuni rilievi e dunque prodedere in tempi congrui allo sgombero dei detriti dall'alveo del fiume. In caso di piena, gli stessi potrebbero essere trasportati più a valle od ostruire il libero deflusso delle acque. Si chiede inoltre di rimuovere il furgone ivi presente onde evitare ogni forma di inquinamento delle acque".