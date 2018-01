Cinque milioni per la variante di Santa Chiara a Fivizzano

Lunigiana - Dal Cipe in arrivo 5 milioni per realizzare il II lotto della variante di Santa Chiara sulla Sr 445 nel Comune di Fivizzano (MS). Le risorse, tratte dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, sono state attribuite accogliendo le richieste del presidente della Toscana e dell'assessore regionale alle infrastruttutre, che hanno indicato 16 interventi sulle infrastrutture come 'prioritari e strategici' per migliorare la mobilità in varie parti della regione.



La Sr 445 'della Garfagnana' si snoda lungo la Valle del Serchio collegando i comuni della Garfagnana e della Media Valle con Lucca e quelli della versante massese con Aulla. Questo intervento permetterà l'aggiramento del centro abitato di Gassano, nel Comune di Fivizzano. I lavori consentiranno di collegare il tratto di variante già realizzato al tracciato della SR 445, costruendo ad ovest di Gassano un nuovo tratto in viadotto di circa 150 m, similare a quanto già realizzato per lo svincolo Est, che permetterà di superare la linea ferroviaria Lucca-Aulla e di collegarsi alla nuova variante nei pressi dell'area della cartiera. Verranno inoltre riorganizzate le uscite e sarà realizzata una nuova intersezione rotatoria per facilitare le manovre di svolta da e per l'abitato di Gassano.



I lavori, che avranno come soggetto attuatore la Regione Toscana, dovranno concludersi entro il 2022.