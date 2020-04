Chuanshan dona ad Aulla 50mila mascherine

Lunigiana - Cinquantamila le mascherine giunte da Chuanshan, provincia della Repubblica Popolare Cinese, grazie al legame di amicizia che il sindaco Valettini ha stretto con il governatore della città durante la sua visita nel 2018.

Un’importante manifestazione di solidarietà che ha permesso al Comune di Aulla di distribuire i dispositivi alle associazioni di volontariato e alla cittadinanza.

Un ringraziamento di cuore da parte di tutta l’amministrazione va agli amici cinesi che nel momento del bisogno hanno fatto sentire forte e concreta la loro vicinanza.

Si ricorda che le mascherine saranno distribuite da volontari in divisa, quindi chiediamo ai cittadini di fare attenzione e a non dare confidenza a chi non è riconoscibile.