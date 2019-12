Cerreto non solo neve, il Politecnico disegna una seconda vita

Lunigiana - La definisce una “curva della storia” il presidente del Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. I cambiamenti climatici hanno mutato per sempre Cerreto Laghi, che non può chiedere alla neve di essere salvata ma può “salvare” la neve, nel senso della stazione sciistica. Ma alla svolta epocale la piccola località appenninica su scopre ormai una cittadina giovane di settant’anni, con un suo gruppo di residenti e un proprio tessuto economico e con un tasso di natalità tra i più alti di tutta la montagna.



Questo il presupposto dello studio che il Comune di Ventasso e il Parco hanno commissionato al Politecnico di Milano. Uno studio presentato oggi presso l’NH Hotel della Spezia. “Diversi studenti all’ultimo anno di corso hanno soggiornato a Cerreto a più riprese - spiega Fausto Giovannelli, presidente del Parco - e ci hanno dato un’idea verso cui orientare eventuali modifiche edilizie. Come Parco abbiamo in mente una migliore integrazione dell’insediamento di Cerreto Laghi con lo straordinario contesto naturale in cui sorge”.





Il punto di partenza è cambiare l’immagine di “un posto bellissimo con una brutta edilizia” come lo definí Reinhold Messner in visita nel 1997. Entro il prossimo anno partiranno i lavori per il percorso ciclopedonale tra il lago e la cima, attraverso il bosco, con un punto panoramico che da sul mare. “Ripensare il centro turistico più importante del comprensorio è la nostra volontà - spiega Antonio Manari, sindaco di Ventasso, rivolgendosi alla platea - abbiamo il desiderio di rinnovarci e abbiamo già iniziato a farlo”.



Prende poi la parola Francesco Lenzini del Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico. Qui si va nella pura teoria, ma è da qui che si parte. “Cerreto Laghi è viva nonostante i problemi del calo demografico e dei turisti - spiega - L’edilizia non è di qualità ma c’è un territorio antropizzato straordinario. Il potenziale è quindi di grandissimo interesse”. La ricerca “Ripensare Cerreto” conferma come il “villaggio dello sci” vada ad esaurirsi, peraltro destino comune a tante altre realtà simili in Europa.





Il futuro però già bussa e si chiama turismo outdoor. “Oggi però nei giorni di punta la valle si riempie di macchine cozzando con le aspettative di chi vi si reca per cercare invece un contesto naturale - continua Lenzini - Per farne una località turistica bisogna equilibrare gli spazi pubblici, scarsi e non pianificati, con quelli privati che sono preponderanti”.



Gli assi di intervento: regolamentazione del traffico, ridisegno dello spazio pubblico, pedonalizzazione del percorso al lago, eco efficientamento degli edifici. Il grande serpente d’asfalto della strada ripensato e reso una sorta di piazza vivibile. “Il traffico non legato ai residenti dovrebbe fermarsi ad un chilometro dal lago - spiega l’architetto - Da qui partirebbe la prima passeggiata dei visitatori”.



Sul lago le proposte più audaci. Un edificio nuovo dove oggi sono le casette per il noleggio sci, ma anche una passerella a pelo d’acqua per camminare quasi dentro lo specchio acqueo. “E poi far rientrare la realtà dei laghi di sotto nelle abitudini dei visitatori bonificando quella zona che oggi viene definita ‘Bronx’ e che funziona da schermo e impedimento”, conclude l’architetto. Un progetto astratto? “Non è astratto ciò in cui la gente crede”, chiosa Giovannelli.



A.Bo.