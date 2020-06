Cerreto Laghi, mai come quest'anno ha senso "ritornare in montagna"

Lunigiana - Iniziativa per la ripartenza dell’Alpinismo Lento nelle terre del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Cerreto Laghi è uno storico riferimento per le attività sciistiche e di alpinismo lento (alpinismo, escursionismo e ciaspolatrekking) per tanti cittadini delle province di Reggio Emilia, Massa Carrara, la Spezia e non soltanto.



Così l’associazione Mangia Trekking, ha deciso di operare subito, verso “la ripartenza” di questo splendido territorio della montagna appenninica, che nonostante le sue importanti opportunità e peculiarità, ha subito le conseguenze del Coronavirus e dello scarso innevamento dell’inverno scorso. Mangia Trekking ha organizzato una piacevolissima e partecipata attività sportivo-formativa ad anello intorno a Cerreto Laghi, per essere di esempio, e dimostrare che si possono tornare a praticare le attività turistico-sportive, in questa “eccellenza territoriale” del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Che è stato realizzato quanto prescritto dal punto di vista della sicurezza sanitaria.



L’associazione, rispettando le norme sul distanziamento tra le persone, nello specifico ha sviluppato una giornata di sport, cultura territoriale ed enogastronomia, con salita sul monte La Nuda, sulla via di Pezzalunga. Un’iniziativa che si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici della montagna in uno dei locali del territorio. L’associazione invita tutti a “ritornare in montagna” e sostiene che Cerreto Laghi sia una meta ideale di vacanza per tutti, luogo di sport e di “turismo lento” per eccellenza. Punto cospicuo nei percorsi tra la montagna, il mare e le sue città.