Centro istruzione adulti, festa di fine anno con i migranti dello Sprar

Lunigiana - Nei giorni scorsi, presso la sala multimediale “Walter Tobagi” ad Aulla, si è svolto l'evento "La creatività fa..(fine) scuola", organizzato dalla Scuola Statale CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Massa Carrara (sede di Aulla) e dall’Amministrazione comunale, con la partecipazione della Società della Salute della Lunigiana.

L'evento è stata l’occasione per mostrare a tutti gli elaborati svolti durante lo scorso anno scolastico, che rientravano in tre progetti: “InquinaMente”, con cartellone scultura e fotolibro (classe 3^ Aulla); “MappaMe”, con video sui ragazzi e il territorio (classe 3^ Aulla); libro raccolta di poesie intitolato "Una dolce evasione" (classe 3^ IPM).

Sono stati, quindi, consegnati i diplomi agli alunni della classe terza media di Aulla e dell’IPM.

Inoltre, lo scopo dell’evento è stato quello di festeggiare la Scuola stessa, che ha avuto per il primo anno una sede riconosciuta dall'ufficio scolastico regionale e dall'Amministrazione comunale di Aulla, un servizio che era stato richiesto, a gran voce, dalla Società della Salute della Lunigiana per i beneficiari del progetto SPRAR, gestito dalla SdS Lunigiana medesima e che si occupa dell’accoglienza integrata per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale o umanitaria in Lunigiana.

La Scuola Statale CPIA, che era rappresentata dall’insegnante Federica Furia e dalla vice preside Alessandra Brenzini, quindi, coglie l’occasione "per ringraziare l’Amministrazione comunale di Aulla, nelle persone del sindaco Roberto Valettini, della consigliera comunale Silvia Amorfini e della delegata comunale Marina Pratici; il presidente e il direttore della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese e Rosanna Vallelonga; le associazioni che gestiscono i ragazzi (Pungiglione, Progetto SPRAR, Casa Betania e Caprini); il direttore dell'Istituto Penale per Minori di Pontremoli (IPM), Mario Abrate, e gli educatori (Alessia Leonardi, Manuela Ribolla, Cristiana Carmignani, Riccardo Baldini)".

Da sottolineare, in conclusione, le collaborazioni con Legambiente per il progetto “InquinaMente” e con Fabio Ravioli per la realizzazione del video “MappaMe”.