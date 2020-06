Cartolina juventina arriva in Lunigiana con mezzo secolo di ritardo

Lunigiana - Il bar Ciampini di Piazza Roma, a Bagnone, ancora una volta si guadagna una copertina. Ma a questo giro non si tratta di vincite monstre come quella del 22 agosto 2009, quando una giocata al Superenalotto fruttò quasi 148 milioni di euro, bensì di un fatto davvero curioso: l’arrivo di una cartolina spedita nel gennaio del 1973 da San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.



“Questa mattina – racconta la signora Anna Ciampini – la postina mi ha recapitato questa cartolina - con l'immagine della Juventus di quella stagione -, dicendomi se conoscevo chi ha scritto questi saluti indirizzati agli amici del Bar Ciampini. Personalmente credevo che fosse una bufala, ma la postina mi ha fatto vedere la data di spedizione con il francobollo da 25 lire e ne sono rimasta sbalordita! Nel ‘73 avevo dieci anni, quindi ho chiesto a mia sorella maggiore, che all'epoca ne aveva venti, se ricordasse chi è questo Claudio, il mittente. Dopo aver raccontato il singolare fatto su Facebook in poco tempo si è arrivati alla persona che ha spedito la cartolina. Così Claudio si è fatto vivo: è un dipendente del nostro Comune, mi ha riferito che quell’anno prestava servizio militare presso la caserma Cavalleri di San Giorgio a Cremano e aveva voluto mandare un saluto agli amici che frequentavano il bar. Che dire, anche questa simpatica e quanto mai curiosa storia durata quasi mezzo secolo ha trovato il suo lieto fine".



G. Lorenzelli