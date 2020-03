Caleo ricorda Grassi: "Generoso e intelligente, non dimentichiamo il suo sorriso"

Lunigiana - L'ex senatore Massimo Caleo ricorda Paolo Grassi, ex sindaco Fivizzano scomparso nelle scorse ore a causa del coronavirus



Quando diventai dirigente dell’Anci, l’associazione Nazionale dei Comuni, Paolo era tra i più attivi. Memorabili le sue performance in piazza Navona a protestare contro una delle tante leggi finanziarie che colpivano i Comuni. Lo conoscevo da 30 anni, era collega di mia moglie all’ospedale di Fivizzano. Spesso lo trovavo in ospedale la domenica mattina a recuperare le ore che dedicava alla sua amata Fivizzano. Era un generoso, appassionato e intelligente amministratore, sempre pronto a “scaldarsi”, un po’ come me. Ci metteva il cuore; era uno di quei sindaci che non si fermava e voleva superare l’ostacolo, sì, spesso, con il cuore.



Ci sentivamo quasi tutte le settimane. “Caro Senatore ho bisogno di te” mi diceva su temi dal terremoto al Parco, passando per le commemorazioni e per gli eccidi perpetrati dai nazifascisti nel territorio fivizzanese. Voleva sempre le più alte cariche Istituzionali e, se riuscivo, lo accontentavo volentieri. Ha fermamente voluto che fossi presente assieme a Vannino Chiti, nella visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il presidente tedesco a Fivizzano.



Una delle ultime “pazzie” fatte con lui e Gianluigi Giannetti, l’attuale sindaco, fu l’incursione a Trento al Castello del Buonconsiglio, dove era esposto il Parato di Niccolò V. Stava lavorando per riportare un pezzo di storia della Lunigiana a casa. Dove questa storia è nata.



Ci siamo visti l’ultima volta a Natale ad Equi Terme, due belle tavolate, con le nostre rispettive famiglie. Eravamo veramente felici. Non avrei mai voluto scrivere queste parole e lo sto facendo con le lacrime agli occhi. Paolo era buono, era come si dice spesso “uno di noi”, ma il coronavirus se lo è portato via con una violenza inaudita. Non possiamo nemmeno stante le normative vigenti commemorarlo a dovere, lui se lo merita davvero. Ma sono sicuro che sarà fatto in maniera adeguata nella sua terra. Adesso ognuno di noi lo ricordi nel proprio intimo e cerchi, se riesce, di non dimenticare il suo splendido sorriso.



Il Cavaliere come sta? “Il Cavaliere ha buttato all’aria il tavolo delle trattative sulle aree interne” ridacchiava e mi rispondeva Stefano Milano, quando andavo a Fivizzano. E aggiungeva “se non c’era lui, con la sua passione e intelligenza, la Lunigiana raccoglieva le briciole”.

Ciao Paolo, ciao Cavaliere della Lunigiana.