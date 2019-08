Caldo record, l'autobus gira con le portiere aperte

Lunigiana - Anche nella vicina Massa Carrara si riscontrano disagi sui mezzi pubblici. Ad appena un mese dall’inizio della scuola gli autobus sono costretti a girare con le portiere aperte per il caldo. La denuncia arriva dall’ex consigliere dei cittadini e membro del Comitato apuano per la salute pubblica Flavio Franciosi, che giovedì 8 agosto ha avvistato un mezzo che transitava su via Felice Cavallotti con le portiere aperte. Le foto non mentono.



“E’ inaccettabile – ha commentato Franciosi – che i passeggeri siano costretti a viaggiare con le portiere aperte perché i mezzi della CTT non sono dotati di un impianto di condizionamento adeguato. Anche il giorno successivo, venerdì 9 ho visto un mezzo della stessa linea circolare con i finestrini aperti per non far morire i passeggeri dal caldo.”