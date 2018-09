Caduti della Resistenza, appuntamento al Passo del Bratello

Lunigiana - Domenica 30 settembre si svolgerà in corrispondenza del Cippo posto sul Passo del Brattello, la tradizionale cerimonia in ricordo dei caduti della Resistenza delle Valli del Taro e del Verde organizzata dai Comuni di Pontremoli e Borgo Val di Taro in collaborazione con le Province di Massa Carrara e Parma e con le Associazioni Partigiane Anpi, Alpi e APC.

Questo il programma della giornata:



Ore 10,30 : Saluto al Cippo commemorativo della battaglia di Grifola (incrocio strada per Vighini - Grifola);

Ore 11,15: raduno dei partecipanti presso il Cippo in località Passo del Bratello;

Ore 11,30: celebrazione della Santa Messa presso la cappella del Passo del Bratello;

Ore 12,15 presso il Cippo: saluto del Sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini;

saluto del Sindaco di Borgo Val di Taro Diego Rossi; saluto del Presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti; saluto del Presidente della Provincia di Parma Filippo Fritelli.

Orazione ufficiale tenuta da un rappresentante delle Associazioni Partigiane.

Ricordo dei caduti.

In caso di maltempo l'orazione si terrà presso la cappella.d