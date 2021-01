C'è troppa neve, il grido del sindaco di Zeri: "Siamo in ginocchio, chiediamo aiuti"

Lunigiana - La situazione è critica abbiamo affrontato un periodo veramente difficile, per tutti, che mi vede costretto a diramare questo comunicato, per specificare e approfondire le problematiche che stiamo vivendo quotidianamente nel nostro comune». È un grido d’allarme quello lanciato ieri sera dal sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, con un comunicato. "Sono il primo ad essere consapevole che il nostro territorio è stato violentemente colpito come non succedeva da anni dalla forte ondata di maltempo, 8 giorni di nevicate incessanti, temperature che si sono attestate quasi costantemente al di sotto dello 0 termico, con forti venti che hanno reso ancora più critiche le condizioni di sicurezza del territorio, ci portano a richiamare l’attenzione anche sui piccoli comuni che sono costretti a sopportare ingenti spese per fronteggiare le calamità meteorologiche".



"Con impegno personale e presenza costante dall’inizio dell’emergenza, in collaborazione con gli uffici comunali tutti, ho assicurato alla popolazione residente la disponibilità per la gestione delle situazioni di pericolo e di viabilità, soprattutto nelle aree colpite maggiormente dai disagi, mettendomi a disposizione 24 ore su 24. Abbiamo provveduto alla pulizia costante delle strade, soprattutto quelle di collegamento per permettere ai residenti l’approvvigionamento alimentare e ai servizi di emergenza medica e non, il possibile transito, sopportando i costi elevati e ripetuti per il movimento dei mezzi spazza neve e dei mezzi spargi sale, muovendoli più volte".