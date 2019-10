Buyer stranieri scoprono il territorio, domani tocca alla Lunigiana

Lunigiana - Una trentina di buyer stranieri sono sbarcati ieri alla Spezia per una quattro giorni intensa al termine della quale toccheranno tutti i punti nevralgici. Dal comune capoluogo, passando per la Val di Vara, fino a Porto Venere e alle Cinque Terre. Ma anche la Lunigiana sarà parte della visita nel contesto del progetto che ha come capofila il Comune della Spezia e si presenta come “Workshop Active Leisure - La Spezia e Terre dei Poeti”.



Domani, gli ospiti potranno scoprire le suggestive bellezze naturali del Parco delle Alpi Apuane, in particolare le Grotte di Equi Terme, il museo Apuan Geo Lab, il parco avventura e la sua zip line, il tutto curato dall’associazione AlterEco; anche il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano sarà protagonista del pacchetto turistico con la proficua collaborazione con Sigeric che, attraverso un percorso in e-bike, presenterà ai clienti i bellissimi borghi di Bagnone, Filattiera e Tresana. La mattinata si concluderà ad Aulla, presso l’Abbazia di San Caprasio, culla della storia del pellegrinaggio della riscoperta Via Francigena. Seguirà, infine, un momento di convivialità con la degustazione di uno dei prodotti tipici d’eccellenza: il Panigaccio di Podenzana.



Grazie, infatti, all’impegno del vicesindaco e assessore al Turismo di Aulla Roberto Cipriani e dell’assessore al Turismo dell’Unione dei Comuni e sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, la Lunigiana, per la prima volta, ha la possibilità di presentarsi a compratori turistici stranieri come brand, al fianco dei Comuni liguri di maggiore attrattiva. Una sinergia, dunque, di forze per far sì che la visita esperienziale dei buyer possa attrarre il loro interesse e, conseguentemente, portare effetti positivi sul flusso turistico della nostra terra di Lunigiana.