Borghi, sapori e cascate. Avventura lunigianese

Lunigiana - Riceviamo dall'assorato al turismo del Comune di Mulazzo



Una nuova proposta con la preziosa collaborazione di Sigeric servizi per il turismo per il territorio di Mulazzo, occasione per far conoscere ai turisti ed ai lunigianesi stessi le nostre bellezze naturalistiche e tradizioni locali: 'Gusta l'avventura, le cascate di Parana e Montereggio'.

Il ritrovo sarà a Mulazzo, avendo così l'occasione al ritorno di fare visita al borgo capoluogo ed ai suoi musei, l'archivio museo Malaspina ed il Museo di Dante. Proseguendo poi alla ricerca della cascata di Parana, affiancati dalle guide di Sigeric, si avrà l'occasione di partecipare ad una escursione guidata immersi nella natura, nell'alveo del canale della Carlina che rimane nelle vicinanze del bellissimo borgo di Parana, occasione per farvi visita, sino a raggiungere le cascate. Arrivati ai piedi della cascata vi troverete di fronte un panorama che vi lascerà senza parole e una volta arrivati avrete l'occasione di fare un bagno rinfrescante ai piedi della cascata che non dimenticherete.



Si proseguirà poi raggiungendo il borgo di Montereggio, dove dopo una sosta pranzo degustazione presso il ristorante la Gerla d'Oro si procederà con una visita guidata al paese dei librai.



Questa offerta turistica elaborata nei mesi scorsi dopo numerosi sopralluoghi con Sigeric è l'occasione di far conoscere al panorama turistico il nostro territorio, puntando su natura, prodotti del territorio e tradizioni.

è pensata e proposta come una cartolina di presentazione del territorio, Mulazzo-Parana-Montereggio, così che i turisti possano in occasioni successive tornare alla scoperta in dettaglio del nostro territorio.

Solo unendoci in sinergia e dando testimonianza della nostra ospitalità possiamo far apprezzare le nostre bellezze.



Le date proposte sono:

23 giugno

28 luglio

1 settembre

Prezzo: 20€ adulti - 12€ bambini (6-12 anni); Pranzo tipico presso il Ristorante La Gerla D'Oro (15€ da pagare in loco)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@sigeric.it - 331 8866241 - 3663712808



NOTE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

L'escursione durerà tutto il giorno: durante la mattinata vi sarà un trekking fluviale all'interno del letto del torrente con arrivo alla Cascata di Parana, immersa in un ambiente naturale incontaminato (possibilità di bagno alla Cascata).

Pranzo degustazione presso il Ristorante La Gerla d'Oro, situato a Montereggio, borgo incastonato nell'Appennino Tosco Ligure, famoso nel mondo per la tradizione del libro e dei librai. Dopo pranzo visita guidata del paese di Montereggio e rientro.



Logistica: Ritrovo alle ore 9:30 in Piazzale degli Archi a Mulazzo e spostamento con auto propria sino al bivio tra i paesi di Parana e Montereggio.

Difficoltà (E) facile: adatta anche ai bambini sopra i 6 anni accompagnati da un adulto responsabile e garante. Possibilità di portare il proprio cane previo consenso della guida e specificandolo all'atto della prenotazione.

Durata (soste incluse): 6,5 ore comprensive degli spostamenti in auto, della sosta pranzo al Ristorante "La Gerla d'Oro" e delle spiegazioni della guida.

Equipaggiamento: Scarponcini da trekking, mantellina anti pioggia, crema solare, occhiali da sole, almeno 1 litro d'acqua a persona.