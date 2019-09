Berglioa Foscalina, settantacinque anni dopo la strage

Lunigiana - Il 16 settembre 1944 alle ore 14, appena fuori di Carrara, in località La Foce presso il valico de La Foce, un soldato tedesco viene ucciso da una fucilata che si ritiene sia partita dal paese sovrastante di Bergiola Foscalina. È così che ha inizio ciò che diverrà tristemente noto come l'eccidio di Bergiola Foscalina. All'epoca, in quella zona, sono operanti soldati tedeschi della 16. SS-Panzergrenadier-Division "Reichsführer SS", comandata dal SS-Sturmbannführer Walter Reder. Lo stesso giorno, un paio d'ore più tardi, ha inizio la rappresaglia dei tedeschi. Questi entrano nel paese di Bergiola: ci sono solo donne, bambini e anziani.



Il maresciallo della Guardia di Finanza Vincenzo Giudice viene a sapere quello che sta per accadere e si offre, per salvare loro la vita, di sostituire gli ostaggi civili. Non sapendo, inoltre, che tra questi vi erano anche la moglie e la figlia. I nazisti rifiutano lo scambio: le leggi di guerra impediscono di accettare una proposta proveniente da un militare. Giudice insiste, si spoglia della casacca della divisa e ripropone, come ostaggio civile, lo scambio: viene ucciso seduta stante. I tedeschi coadiuvati dai repubblichini rastrellano gli abitanti del paese chiudendone una trentina nella scuola elementare alla quale danno fuoco con i lanciafiamme.

La stessa sorte viene riservata ad altri paesani che feriti e rinchiusi nella loro case vengono bruciati vivi.



Le notizie di quello che sta accadendo a Bergiola arrivano ai partigiani della zona che si dirigono a Bergiola per difendere la popolazione ma arrivano quando ormai è tutto finito e i nazifascisti hanno lasciato il paese da meno di un'ora. Non rimarrà loro altro compito che spegnere gli incendi, soccorrere i sopravvissuti e contare i morti: 72 vittime, di cui 43 donne, 14 bambini e 15 adolescenti tra i quali anche la moglie e i figli del maresciallo Vincenzo Giudice.



Oggi, ricorre il 75esimo anniversario di questa strage. L'amministrazione comunale di Carrara, per l'occasione organizza una cerimonia in ricordo delle vittime. L'appuntamento è fissato per lunedì alle 10 in piazza della Repubblica a Carrara.