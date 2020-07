Avviso pubblico per la selezione di un’agenzia formativa

Lunigiana - La Società della Salute della Lunigiana, al fine di permettere ai Comuni la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), ha emanato un avviso pubblico per selezionare un’agenzia formativa cui affidare l’incarico per lo svolgimento di attività di formazione per la fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione dei PUC. I Progetti Utili alla Collettività sono previsti per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza,

nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, e devono essere svolti nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Tenuto conto che i PUC si svolgeranno in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, la formazione varierà a seconda dell’elenco dei PUC

che ogni Comune è tenuto a pubblicare. I corsi si svolgeranno in Lunigiana.



La fornitura dei servizi formativi prevede un corrispettivo massimo per la durata contrattuale di 36mila e 900 euro, da corrispondere all’agenzia formativa a seguito della rendicontazione dell’effettiva attività svolta. Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 13 di lunedì 13 luglio, con la seguente modalità: a mano presso l’ufficio protocollo della SdS Lunigiana in Largo Giromini 2 ad Aulla (MS). Tutte le informazioni sull’avviso pubblico in questione sono disponibili sul sito web della Società della Salute della Lunigiana (www.sdslunigiana.it), consultando la sezione “bandi e avvisi”, da dove è possible scaricare la documentazione necessaria.