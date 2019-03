Autismo, ad Aulla si tenta di abbattere il tabù

Lunigiana - “Autismo: parlarne per comprendere” è il titolo dell'evento serale che si terrà martedì 2 aprile alle ore 21 presso il Palazzo Comunale di Aulla in occasione del “Blue Day”, la Giornata mondiale per la consapevolezza e la sensibilizzazione sull'autismo, allo scopo di attirare l’attenzione su questo problema grave e in crescita, evidenziando il bisogno di migliorare la qualità di vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie.

Durante la serata interverrà Sabina Pietrini, che con l'associazione “A Piccoli Passi” spiegherà quanto sia importante fare rete per aiutare le famiglie con figli autistici.

Marina Pratici, delegata alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Aulla, presenterà il libro di Nilla Luciani “Il tesoro di Francesco”, storia vera di Francesco Pucci, giovane di Massa, affetto da autismo, che si esprime per il tramite della poesia.



“Come sempre – commenta Marina Pratici - sarà una forte emozione presentare questo libro della carissima amica Nilla Luciani, scomparsa prematuramente poco prima della sua pubblicazione. Ma insieme all'associazione “Nilla e le Ali del Sorriso” continuiamo a portare avanti il suo messaggio dedicato ai ragazzi con disabilità.”

“L'autismo – spiega invece l'assessore allo Sport Giada Moretti che interverrà anche durante l'evento – comporta gravi conseguenze a livello comportamentale, tra cui l'isolamento, il loro modo di relazionarsi, la loro capacità di comunicare. Lo sport, oltre a essere utile per la salute in generale, racchiude in sé aspetti neuro psicomotori, educativi e ludici fondamentali per i ragazzi autisti perché ne favorisce l'autonomia, lo scambio interpersonale, il contatto con l'ambiente esterno e il rispetto delle regole. Per questo è importante inserirlo nella vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi affetti da autismo.”

In questa occasione un contributo sarà dato anche dall'assessore alle Politiche Sociali avv. Tania Brunetti.





Ad aderire anche A.N.I.C. associazione nazionale ipovedenti rinnovando l’impegno alle problematiche sociali del territorio lunigianese.

L'amministrazione comunale, invitata dall'Autismo Apuania Onlus, ha deciso di celebrare questa Giornata Internazionale con una manifestazione esterna, colorata, visibile: un momento per farsi conoscere senza imbarazzi e senza barriere illuminando il palazzo comunale di blu.