Aulla, sospensione idrica per 2655 utenti per lavori sull'acqudotto

Lunigiana - Martedì 13 ottobre saranno effettuati lavori sulla rete principale dell’acquedotto a servizio di Aulla capoluogo, con relativa interruzione del servizio dalle 8 alle 20. Lo comunica il gestore idrico Gaia S.p.A.



Oltre al centro cittadino saranno interessate alla sospensione del servizio idrico le seguenti zone: quartiere Matteotti, loc. Brunetto, loc. Surrogati, Quartiere Gobetti, loc. Barcara, Villaggio Sonia, Circonvallazione D.Alighieri, via Casciari, via Cerri, via Nazionale e porzioni limitrofe servite dalla medesima rete idrica interrotta.



“Pertanto – si legge nella nota di Gaia – nel suddetto giorno dalle 8 alle 20 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle località e vie sopramenzionate (saranno interessati circa 2655 utenti).

Il gestore idrico effettuerà tutte le lavorazioni previste in sequenza e con continuità senza sosta con l’obbiettivo di ultimare i lavori nei tempi e limitare il disagio alle utenze.

Si evidenzia che al ritorno dell’acqua all’interno della rete potranno verificarsi limitati e puntuali fenomeni di torbidità che tenderanno a scomparire facendo scorrere l’acqua.

Per la buona riuscita delle delicate lavorazioni e per la tutela dei lavoratori impegnati, in caso di condizioni meteo avverse, i lavori, con la conseguente chiusura dell’acqua, potranno essere posticipati. La società si scusa per il disagio”.