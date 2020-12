Aulla: sospensione idrica il 9 dicembre

Lunigiana - Sospensione idrica ad Aulla, in quartiere Matteotti, via Brunetto e zone limitrofe, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 dalle 08.30 alle 13.30. Interessati circa 100 utenti. Lo comunica Gaia spa in una nota, che specifica che nel giorno e nelle zone in questione, dalle 08:30 alle 14:00 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile.

Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. La Società si scusa per il disagio.