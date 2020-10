Aulla si candida al programma Riserva Mab Unesco

Lunigiana - Approvata in consiglio comunale all'unanimità la candidatura del Comune di Aulla alla Riserva Mab Unesco, "L'Uomo e la Biosfera". Un programma che mira a migliorare il rapporto tra le popolazioni e l'ambiente in cui vivono, creando siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale. La Lunigiana entrerà a far parte del progetto come zona di transizione, cioè la parte della riserva in cui è consentita la massima attività e in cui si promuove uno sviluppo economico e umano che sia sostenibile sul piano socio-culturale ed ecologico.



"L'ammissione alla Riserva Mab Unesco - commenta il vicesindaco e assessore al Turismo Roberto Cipriani - permetterà, inoltre, di promuovere a livello nazionale e internazionale il territorio, e di far sì che si possa accedere a fondi per progetti mirati alla realizzazione della mission del progetto. Un'importante opportunità per il nostro Comune che finalmente si apre a qualcosa di più grande". Aulla, dopo l'ammissione decretata da Parigi, entrerà a far parte degli 80 Comuni del Mab Unesco, che sono compresi nella Lunigiana, nella Garfagnana, nell'Appennino Modenese, nell'Appennino Parmense e nell'Appennino Reggiano.