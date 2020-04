Aulla, sanificato il centro storico e le frazioni

Lunigiana - Questa mattina sono iniziate le operazioni di sanificazione nel Comune di Aulla, secondo le linee specifiche emanate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quindi in assenza di danno per la salute degli abitanti del Comune di Aulla, degli animali e per l’ambiente.

La sanificazione, che fa seguito a precedenti interventi svolti per la disinfezione di tutte le fontane pubbliche del Comune, riguarderà sia il capoluogo che le frazioni. I parchi e i giardini saranno interessati dalle operazioni appena prima della loro riapertura.