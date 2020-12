Aulla, privato dona cesti alimentari alle famiglie in difficoltà

Lunigiana - "L'amministrazione tutta ringrazia il rag. Amerigo Fabbri per il grande gesto di solidarietà nei confronti delle famiglie in difficoltà. Sono 64 i cesti alimentari messi a disposizione dal signor Fabbri e che saranno donati ai bisognosi indicati direttamente dalle associazioni sempre vicine al territorio". E' quanto si legge in una nota del Comune di Aulla.



“Il signor Amerigo ha fatto un dono importante alla comunità più fragile che, a causa della crisi e dell'emergenza sanitaria, si trova a dover vivere ancor di più nel disagio - commenta l'assessore al Sociale Tania Brunetti - Grazie a lui, diverse famiglie potranno festeggiare un Natale dignitoso. Un ringraziamento sentito da noi tutti per la sensibilità e la generosità dimostrate.