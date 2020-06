"Manovra per sostenere il commercio"

Lunigiana - Parcheggi blu gratuiti fino al 31 agosto ad Aulla. Ad annunciarlo una nota del Comune. "È questa la decisione presa dall’amministrazione Valettini per sostenere il commercio colpito dall’epidemia da Covid-19 - si legge -. Si tratta di un’altra manovra che rientra nel programma di aiuti che il Comune di Aulla sta mettendo in atto per andare incontro alle difficoltà che i titolari delle attività si stanno trovando ad affrontare".