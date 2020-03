Aulla, nuovi finanziamenti per il decoro urbano di Via Resistenza

Lunigiana - Il Comune di Aulla ha ottenuto un finanziamento di 12.811 euro grazie alla partecipazione al bando regionale dedicato ai Centri Commerciali Naturali. Il progetto presentato prevede il recupero del decoro urbano di Via Resistenza.



“Fa piacere ricevere buone notizie in un periodo così difficile. Quello ottenuto - ha commentato l’assessore al Commercio Giada Moretti - è un risultato importante che ci permetterà di recuperare gli arredi e di intervenire sul decoro pubblico di Via Resistenza. Ringrazio Eleonora Schianchi, come referente di zona, e il CCN Aulla Shopping con il quale abbiamo collaborato per la stesura del progetto che andremo a realizzare.”