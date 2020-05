Aulla, le opere sul muro di contenimento finiranno nell'estate

Lunigiana - Saranno completate durante l’estate le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica che sono in corso ad Aulla, sul muro di contenimento ultimato nel 2019 ed eretto a protezione del centro abitato in seguito agli eventi alluvionali dell'ottobre 2011. Lo stato dei lavori è stato verificato di persona dal presidente Enrico Rossi che stamani si è recato sul posto per un sopralluogo insieme al sindaco di Aulla Roberto Valettini e a Gennaro Costabile responsabile tecnico dell’intervento per la Regione. Realizzati già per l’80 per cento, i lavori che limiteranno l’impatto che l’opera di difesa avrebbe sul contesto urbano, sono consistite nel rivestimento del muro con pietrame e mattoncini. E’ stato quindi costruito un camminamento ricavato direttamente sulla sommità del muro per garantire a tutti coloro che lo percorrono di avere una visione dall’alto del fiume.



La “passeggiata” sarà realizzata tramite una distesa di resina, gli accessi saranno poi abbelliti con piante e aiuole. Alla fine del percorso un belvedere permetterà di ammirare la confluenza dell’Aulella con il Magra. Saranno naturalmente annessi impianti di irrigazione per il verde e illuminazione su tutto il camminamento. Un complesso di opere per un totale di 2 milioni e 250mila euro. “Mi fa piacere aver verificato di persona l’avanzamento dei lavori di questa opera così attesa che potrò inaugurare prima della fine del mio mandato - ha detto il presidente Rossi - Mi compiaccio con il Comune e con gli uffici regionali che hanno saputo insieme affrontare e risolvere l’aspetto paesaggistico di inserimento dell’opera nel contesto urbano. Con questo terzo stralcio oltre che un’opera efficace dal punto di vista idraulico mi sento di poter dire che siamo riusciti a compiere un intervento ambientalmente sostenibile”.