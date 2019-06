Aulla, inaugura il nuovo centro direzione della Società della salute

Lunigiana - Mercoledì 12 giugno, alle ore 12,30, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro direzionale della Società della Salute della Lunigiana in Largo Giromini 2 ad Aulla.

Quindi, il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, e il Presidente e la Direttrice della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese e Rosanna Vallelonga, invitano tutta la popolazione a partecipare all’evento, al quale saranno presenti anche il Sindaco di Aulla, Roberto Valettini, e l'Assessore regionale al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi.

“Finalmente possiamo inaugurare – commenta Varese – questo importante presidio sul territorio, lasciando libero un maggiore spazio al PET alla Casa della Salute in piazza della Vittoria.

Quindi, si tratta di una promessa mantenuta da parte dell’Assessore regionale al Diritto alla Salute, che ringraziamo.

Ora, però, ci aspettiamo che ne mantenga altre, a partire dal potenziamento della camera mortuaria dell’ospedale di Pontremoli.

Inoltre, a nome di tutti i sindaci lunigianesi, torno ad avanzare una forte richiesta di attenzione sui due presidi ospedalieri di Fivizzano e Pontremoli” aggiunge il Presidente della SdS Lunigiana.

A Varese fa eco il sindaco di Aulla, il quale reputa “importante che questa cerimonia di inaugurazione venga suggellata dalla presenza del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest e dell’Assessore regionale al Diritto alla Salute, un chiaro attestato di attenzione a questa Amministrazione comunale, a due anni esatti dalle elezioni, e a questa città.

Tra l’altro, con il definitivo trasferimento degli uffici amministrativi della SdS Lunigiana in una sede funzionale e dotata di accesso per i disabili, otteniamo il risultato di potenziare il PET, il PPS e tutta la parte sanitaria alla Casa della Salute.

Inoltre, voglio sottolineare che sto seguendo in prima persona – conclude Valettini – un progetto avveniristico, con due ingegneri esperti in materia, per l’utilizzo di una rete di intelligenze artificiali nel settore della telemedicina”.