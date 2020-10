Aulla, i punti di distribuzione di acqua potabile

Lunigiana - A seguito dei lavori previsti per domani 13 ottobre 2020. che avranno come effetto la sospensione dell’acqua dalle ore 8 alle ore 20 per tutto l’abitato di Aulla, il gestore idrico Gaia S.p.A comunica che saranno predisposti piccoli accumuli per la distribuzione di acqua potabile, a disposizione di tutti i cittadini, posizionati nei seguenti punti:



– loc. Brunetto SS62, presso civico 107

– SS 62 a ridosso distributore ESSO presso civico 22

– SS 63 incrocio via Pescigola presso civico 23

– piazza Corbani presso parcheggio

– via Resistenza. Incrocio Piazza Vittoria

– viale Rimembranza presso clinica Sanatrix civico 2

– Piazza Largo Vittime delle Foibe

– Circonvallazione Dante Alighieri incrocio via Barcara civico 10.

– via E. Casciari presso civico 30

– loc. Barcara a ridosso del RSA (autobotte)