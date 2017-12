Aulla, ecco la Consulta dello sport

Lunigiana - Con il consiglio comunale di venerdì 29 dicembre 2017 è stata costituita la Consulta dello Sport del Comune di Aulla che vede le associazioni sportive del territorio unite in un organo pronto a collaborare per iniziative comuni e per obiettivi dedicati anche al resto della collettività.



A volere fortemente questa rappresentanza, l'assessore al commercio e allo sport Giada Moretti con il delegato esterno avvocato Gabriele Gerini, che aveva già fatto esperienza di questa consulta in altri comuni limitrofi, ma fuori dagli attuali confini lunigianesi.



Oltre a una novità per gli aullesi, questa è, infatti, anche una novità per tutti i Comuni della Lunigiana, e Aulla si classifica prima nella sua istituzione.



"Abbiamo voluto, insieme all'amministrazione tutta, istituire la consulta dello sport perché riteniamo che sia uno strumento importantissimo per le associazioni sportive del nostro territorio. Questo strumento farà sì che le associazioni lavorino in rete con un contatto diretto con l'amministrazione. Potranno portare le loro richieste, fare segnalazioni e solleciti ma anche proporre progetti, idee e iniziative.

L'amministrazione cercherà di accogliere sempre gli eventi organizzati dalla rete delle associazioni, cercando di lavorare non solo per l'organizzazione delle manifestazioni ma anche per portare avanti dei progetti condivisi dei quali ne gioveranno tutte le associazioni e tutti i cittadini del territorio di Aulla.

Siamo molto orgogliosi della costituzione di questa consulta perché darà molta importanza al nostro territorio e a chi lo vive, con la speranza che tutte queste iniziative riescano a far sì che le persone e, soprattutto, i più giovani possano avvicinarsi sempre più al mondo delle associazioni sportive e dello sport in generale."