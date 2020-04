Aulla e Bolano fanno fronte comune sulle rampe autostradali

Lunigiana - "Queste non sono bizzarrie, ma esigenze. Speriamo che il governo ci supporti in questa richiesta". Roberto Valettini sa che non è solo il futuro e breve e medio termine di Albiano Magra quello che è in gioco. Il come si configurerà la viabilità alternativa in attesa di costruire un nuovo ponte sul Magra avrà un peso "storico" sulla frazione più popolosa del Comune di Aulla che amministra. Dall'altra parte del fiume, in Liguria, ha trovato la sponda del collega Alberto Battilani, sindaco di Bolano: "L'incontro di oggi ribadisce la volontà di fare squadra nel chiedere a SALT, Anas e governo la realizzazione di entrambe le rampe".

Approfondisce Valettini: "Servono sia sull'A12 che sull'A15. Noi abbiamo trovato un punto di incontro che mi auguro sia accettato anche dai gestori dell'autostrada. Se non lo faranno, anche le aziende di Albiano Magra dovranno delocalizzare e in definitiva fare dei licenziamenti. E' questo di cui si parla". Gli albianesi, dal crollo del ponte, hanno perso il collegamento diretto con Aulla capoluogo dove sono distaccati molti dei servizi sanitari, comunali e di soccorso del territorio comunale, a partire dai Vigili del fuoco.