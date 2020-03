Aulla, da Roma 70mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà

Lunigiana - E’ di 69 mila e 103 euro il sostegno erogato al Comune di Aulla dal Governo, con Dpcm del 28 marzo 2020, per affrontare la crisi attuale e andare incontro alle famiglie in difficoltà economica. A breve l’amministrazione comunicherà con quali parametri e conseguenti modalità verranno distribuiti gli aiuti. Il Comune invita la popolazione a non recarsi presso gli uffici comunali rispettando le norme alle quali siamo chiamati ad attenerci.



“E’ un contributo importante quello che arriva dal nostro Governo – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Tania Brunetti – che ci permetterà di aiutare chi si trova in difficoltà. Positivo, tra l’altro, il fatto che abbiano lasciato a noi amministratori la possibilità di decidere come ripartire gli aiuti, poiché siamo vicini ai nostri cittadini e ne conosciamo situazioni e bisogni. Nel giro di qualche giorno sapremo dare tutte le informazioni necessarie. Per il momento chiediamo alla popolazione di non riversarsi nel palazzo comunale per evitare qualsiasi rischio.”



Sarà l’ente a contattare direttamente chi potrà usufruire del contributo.