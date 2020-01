Aulla, cinque nuovi alloggi per residenza pubblica in arrivo

Lunigiana - "Il Comune di Aulla è risultato utilmente collocato nella graduatoria delle proposte di acquisto di alloggi da destinare a edilizia residenziale pubblica con un finanziamento assegnato dalla Regione di 396.458,05 euro". Ad annunciarlo è l'Assessore alle Politiche Sociali Tania Brunetti, la quale comunica che il contratto preliminare di compravendita è stato stipulato in data 14 dicembre 2019 e che nel termine di 180 giorni dovrà essere firmato il definitivo con ERP Massa Carrara, promittente venditore ed ente gestore.

L'assessore Brunetti esprime soddisfazione per l'operazione, evidenziando che “il Comune ha da subito colto l'opportunità di aderire all'avviso pubblico regionale, con il risultato utile di andare ad implementare il patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica tramite l'acquisto con risorse regionali di n. 5 alloggi collocati ad Albiano Magra, che permetteranno di contenere il livello di disagio sociale del nostro territorio, in quanto, terminata la procedura di acquisizione, gli immobili potranno essere assegnati, essendo immediatamente disponibili, in coerenza con le politiche territoriali della Regione Toscana e in particolare con l'obiettivo di favorire una più tempestiva offerta abitativa ".