Aulla celebra la 'Giornata mondiale contro l'infibulazione e le mutilazioni genitali femminili'

Lunigiana - Sabato 6 febbraio Aulla celebrerà la “Giornata mondiale contro l’infibulazione e le mutilazioni genitali femminili”. L’appuntamento è alle 15.00, presso la “panchina rossa” in via Resistenza ad Aulla, oppure all’esterno del palazzo comunale aullese, nella parte riparata, in caso di pioggia. Porteranno i loro saluti il sindaco Roberto Valettini, la stessa Marina Pratici e la presidente della Consulta delle donne, Sabrina Erta; seguiranno gli interventi della psicoterapeuta Simona Adorni e della giurista e poetessa Silvia Barella.

Organizzato da Marina Pratici e dalla Consulta delle donne, l’evento di sabato 6 febbraio si avvale del patrocinio del Comune di Aulla e della collaborazione dell'associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, dell’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad, del Cenacolo intercontinentale “Le nove muse”, dell’associazione culturale “La Brunella”, dell’associazione “Lucciola…una luce nel buio” e dell’associazione “Gaia Alma Mater”.

Inoltre, l’evento sarà presentato nella mattinata di sabato sulle frequenze di Radio A.