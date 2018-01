Aulla, aperto il bando Erp

Riapre il bando di concorso dopo quasi dieci anni.

Lunigiana - Dopo quasi dieci anni il Comune di Aulla riapre il bando di concorso per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P). Il bando è consultabile e scaricabile insieme alla domanda dal sito internet del Comune, e sarà aperto fino al 27 marzo 2018. Ovviamente, sono richiesti requisiti specifici e maggiore attenzione è stata posta per le candidature degli extracomunitari che dovranno essere muniti di certificazione consolare ed avere tutto assolutamente in regola per poter accedere alle liste.



"E' motivo di orgoglio per me – commenta in una nota l'assessore alle Politiche Sociali Tania Brunetti – essere riusciti a riattivare questo bando che era fermo a una graduatoria di dieci anni fa. Si trattava di una pratica che aveva bisogno di essere svecchiata anche tenendo conto delle nuove esigenze, che con il passare del tempo sono chiaramente cambiate. Un obiettivo raggiunto molto importante per la nostra comunità." Il bando è riservato ai residenti del Comune di Aulla e a tutti coloro che praticano attività lavorativa nel territorio.