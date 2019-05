Aulla-Caprigliola, la ciclopedonale sarà una realtà

Riutilizzando l'ex sedime ferroviario, collegherà Toscana e Liguria verso la Francigena.

Lunigiana - Primo tavolo per il progetto che prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale tra Aulla e Caprigliola attraverso il riutilizzo del tracciato ferroviario, che collegherà la Toscana alla Liguria, creando un percorso che potrà portare numerosi benefici a tutti gli attori interessati dalla Via Francigena. Capofila il Comune di Aulla che, insieme alla Regione Toscana e alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ha presentato il progetto da 1 milione e 600 mila euro al Ministero in attesa di ottenere il via libera per la presentazione del progetto esecutivo. Attorno al tavolo si sono riuniti il sindaco Roberto Valentini, il vicesindaco e assessore al Turismo Roberto Cipriani, la geometra del Comune Ilaria Amorfini, i funzionari Andrea Carubi e Riccardo Vigni della Regione Toscana, il vicesindaco di Santo Stefano Alessandro Cappetta, il consigliere del Comune di Pontremoli Gianluca Crocetti e i coordinatori Fiab Toscana. Un’opportunità per Aulla e per la Lunigiana tutta di collegarsi con la Liguria ma anche di proseguire sul tracciato tirrenico andando ad ampliare l’offerta turistica e sportiva del territorio.