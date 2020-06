non solo genova

Lunigiana - Arriva l'estate e con essa i turisti che sono in transito verso il litorale ligure-apuano-versiliese. Dal nord Italia, dalle prime ore del mattino, stanno scendendo sull'autostrada A15 della Cisa molte auto che per l'intenso traffico hanno iniziato a rallentare e incolonnarsi fino a formare una coda di circa 13 chilometri tra il casello di Pontremoli e lo svincolo con l'A12 in direzione La Spezia (dal chilometro 86 al chilometro 99).