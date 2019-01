Alle grotte di Equi pioveranno... Befane!

Lunigiana - L'Epifania quest'anno ad Equi Terme regalerà suggestioni uniche che solo il pittoresco borgo e le grotte sanno offrire.

Nel pomeriggio del 6 gennaio, alle 14,30, i Re Magi raggiungeranno la Natività di Gesù allestita con personaggi viventi nella Grotta di Equi. Alle 15,15... pioveranno befane! La ormai attesissima vecchietta vestita di tutto punto si lancerà da 30 metri di altezza per atterrare all'ingresso della grotta lanciando doni e dolcetti ai bimbi che l'aspettano con il naso all'insù.

Alle 16 sarà possibile anche una breve visita alle Grotte carsiche con le guide della cooperativa AlterEco.

Durante la manifestazione, nel parco esterno delle grotte le befane distribuiranno caramelle, dolci, cioccolatà e vin brulè.

Novità di quest'anno... fai anche tu la befana acrobatica! Infatti i visitatori potranno volare sulla nuova zipline nel parco delle grotte. Vestiti da befane e selfie volante saranno assicurati dagli organizzatori. (dalle 13,30 alle 14,30, consigliata la prenotazione).

A fine evento il Ristorante La Posta preparerà per l'occasione i Panigacci (prenotazioni 0585 97937)

L'iniziativa è stata pensata e promossa da Comune di Fivizzano, Legambiente, e Cooperativa AlterEco e resa possibile grazie all'impegno del Gruppo Speleologico del CAI di Sarzana per l'allestimento tecnico della befana acrobatica, la Compagnia del Guiterno, l’associazione Presepe Vivente e l'Associazione Antichi Mestieri Equi Terme per costumi figuranti. Non sono mancate le collaborazioni di CAI di Fivizzano, Terme di Equi e Pro Loco di Fivizzano.

Informazioni: 338 5814482 • info@lunigianasostenibile.it