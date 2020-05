All'ex sindaco Paolo Grassi il premio "Voler bene all'Italia"

Lunigiana - Legambiente assegnerà domani il Premio speciale "Voler bene all'Italia", alla memoria di Paolo Grassi, ex sindaco di Fivizzano recentemente scomparso dopo aver contratto il coronavirus.

Domani si svolgerà una diretta Facebook alle 11 per parlare di storie di Piccoli Comuni e di un'idea diversa di Paese diffuso e solido, insieme al ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia.

Al collegamento partecipano esponenti nazionali e la Regione Toscana.



Legambiente invita i sindaci a presenziare accendendo la fotocamera del computer e indossando la fascia tricolore.



La pandemia Covid-19 ha posto all’attenzione di tutti la necessità di ripensare l’organizzazione e la fruizione dei territori e con essi il ruolo dei piccoli Comuni, strategici nel percorso di rilancio del sistema Paese.

Il premio Voler Bene all’Italia 2020, special edition #riconnettiamoilpaese dà protagonismo ai territori che si sono distinti durante l’emergenza sanitaria e che stanno indicando una direzione verso cui ripartire. Non a caso quella di quest’anno è un’edizione speciale descritta dall’hashtag #riconnettiamoilpaese, partendo proprio da queste risorse straordinarie da sostenere nel rilancio.





Introduce e modera

Vanessa Pallucchi, vice presidente nazionale Legambiente



Intervengono

Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente



Francesco Boccia, ministro per gli A ari Regionali e per le Autonomie



Ermete Realacci, presidente Comitato Promotore Voler bene all’Italia



Andrea Falessi, direttore Relazioni esterne OpenFiber



Marco Bussone, presidente nazionale Uncem



Consegna dei premi

Conduce: Alessandra Bonfanti, responsabile nazionale Piccoli Comuni Legambiente



PREMIO ALLA MEMORIA A PAOLO GRASSI



Intervengono

Gianluigi Giannetti, sindaco Comune di Fivizzano

Vittorio Bugli, assessore alla Presidenza della Regione Toscana