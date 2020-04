Albiano, apre un punto anagrafe per l'emergenza post crollo

Lunigiana - Prosegue il programma dell’amministrazione comunale di Aulla per far fronte all’emergenza creata dalla caduta del ponte sul Magra. Apre infatti ad Albiano, su proposta del vicesindaco Roberto Cipriani e dell’assessore Giada Moretti, rappresentanti della frazione, e in collaborazione con l'assessore al personale Tania Brunetti, il nuovo punto anagrafe.

Il servizio sarà attivo il sabato dalle ore 9 alle ore 12.



“L’apertura del punto anagrafe ad Albiano su richiesta del sindaco Valettini riduce i disagi subiti dalla cittadinanza della frazione – commenta l’assessore al personale Tania Brunetti - e rappresenta la vicinanza delle istituzioni alla popolazione. Il tutto verrà svolto in sicurezza, infatti i dipendenti sono stati dotati dei necessari dispositivi di protezione, come previsto dalle regole vigenti, e di uno schermo salva fiato donato da un farmacista della zona.”



“Io e il vicesindaco Roberto Cipriani - ha aggiunto l’assessore Moretti - siamo soddisfatti di questo primo piccolo ma importate risultato, e di essere riusciti in tempo breve, grazie alla sinergia con l’assessore Brunetti e gli uffici comunali, a istituire questo servizio essenziale per la nostra comunità.”