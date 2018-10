Al via due progetti per riqualificare Fontanedo e Barbarasco

Mastrini: "L'obiettivo è progettare per introitare risorse esterne. Solo così potremo guardare al futuro recuperando le nostre tradizioni".

Lunigiana - "Il turismo ha bisogno di infrastrutture ed investimenti: se non saremo in grado di riqualificare il patrimonio esistente sarà impossibile ospitare turisti". La pensa così il sindaco di Tresana Matteo Mastrini, che, dopo la riqualificazione quale area mercatale del Borgo di Corneda, sta lavorando a due progetti per la valorizzazione di Fontanedo e Barbarasco: "Si tratta di iniziative diametralmente opposte: Fontanedo è un Borgo pressochè spopolato, dove abbiamo pensato di attivare politiche per favorire gli investimenti a costo zero. Barbarasco, così come lo conosciamo, nasconde la parte migliore, ovvero il Borgo antico che conduce all'immobile denominato Palazzo. Qui ci sono le radici della nostra comunità e qui dobbiamo in vestire per restituire alla cittadinanza il suo passato, forse povero economicamente, ma ricco dal punto di vista storico artistico". Sono pronti quindi due progetti per Fonrtanedo, tramite l'offerta gratuita delle case in cambio del recupero degli immobili e Barbarasco, dove verranno realizzati servizi e sottoservizi; pavimentazione, piantumazione, acquedotto e fognatura.



Vediamo nel dettagli i progetti: per il Borgo di Fontanedo il Comune propone di farsi intermediario per la vendita gratuita delle case abbandonate e fatiscenti. "Capiamo che per i proprietari investire ora sia difficile. Fontanedo era un paese popolato, con alcune centinaia di abitanti, che tuttavia ora ospita una sola famiglia residente in forma stabile. Vogliamo suscitare l'interesse dei turisti, anche e soprattutto stranieri, per ridare vita a Fontanedo e recuperare l'esistente". Sul prezzo di vendita: "Non conta nulla, quello che è importante per noi è farci mediatori di un'iniziativa per salvaguardare il patrimonio storico ed immobiliare di un Borgo antico tramite l'impegno da parte dell'acquirente a ristrutturare le case in tre anni". Nei prossimi giorni il Comune effettuerà la verifica di tutti gli immobili fatiscenti aprendo un dialogo con le agenzie immobiliari della Lunigiana: "Creeremo i presupposti per fra incontrare la domanda e l'offerta".



Per quanto riguarda Barbarasco invece il sindaco si dedicherà alla ricerca dei finanziamenti europei: "Non avrebbe senso riqualificare il borgo di senza realizzare acquedotto e fognatura nuovi, ma nei Bandi questi interventi non sono finanziati. Le opere saranno a nostro carico ed il resto dell'intervento sarà finanziato con risorse esterne".