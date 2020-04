Ad Aulla sono 68 le famiglie destinatarie del buono spesa

Lunigiana - Sono 68 le famiglie del Comune di Aulla che ad oggi hanno ricevuto il Buono Spesa previsto dal DPCM 29 marzo 2020 che prevede il Contributo Alimentare per chi è in difficoltà economica. Le domande pervenute fino ad ora sono in totale 200, ed è ancora possibile presentare il modulo via mail, che si trova sul sito del Comune, che deve essere assolutamente compilato in tutte le sue parti. Per ogni informazione sulla compilazione della domanda è possibile telefonare allo 0187 400229 senza recarsi presso il palazzo comunale. Si ricorda, inoltre, che la richiesta deve essere accompagnata da copia del documento d’identità.

“Gli uffici stanno lavorando a ritmi serrati - commenta l’assessore alle Politiche Sociali Tania Brunetti - per esaminare velocemente le richieste. Purtroppo le domande incomplete allungano l'istruttoria e conseguentemente l'erogazione dei buoni spesa, ma siamo disponibili per qualsiasi chiarimento e aiuto.”