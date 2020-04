Ad Aulla si abbatte la Tari per aiutare i commercianti

Lunigiana - Il Sindaco Valettini e l’Amministrazione comunale tutta si schiera al fianco di commercianti, baristi e ristoratori e a tutti coloro che a brevissimo potranno finalmente ripartire. Lo fa tenendo conto delle grandi difficoltà a cui tutti devono far fronte, Comuni compresi.



Nell’attesa che il Governo, come promesso, istituisca un fondo destinato a finanziare i canoni di locazione delle attività commerciali, l’amministrazione sta lavorando per sostenere in questo modo la ripartenza:



- concessione gratuita di ampliamento del suolo pubblico e nuove concessioni per chi ne fosse privo, che consentano alle attività il rispetto del distanziamento sociale e, insieme, la possibilità di lavorare a pieno regime;



- abbattimento significativo, dopo una prima sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti (TARI), in particolare per le attività che siano rimaste chiuse in questi mesi e che, comunque, alla ripresa avranno difficoltà a mantenere il precedente volume d’affari.



Presto, infine, il mercato settimanale tornerà a pieno regime nel rispetto delle misure anticontagio Covid-19.



“Siamo vicini ai commercianti, ristoratori e a tutti coloro che hanno delle attività nel nostro Comune - commentano l’assessore al Commercio Giada Moretti e l’assessore al Bilancio Marco Mariotti - e che non hanno potuto lavorare. In attesa che il governo vari le sue manovre dedicate e dovute al settore del commercio e della ristorazione, con il resto della squadra stiamo lavorando a un programma che possa essere seriamente d’aiuto. Cercheremo di fare il meglio che è nelle nostre possibilità, e non mancherà mai il nostro appoggio.”



Altri sono i punti sui quali il Comune di Aulla sta lavorando e seguiranno ulteriori aggiornamenti.