Ad Aulla aperta una struttura per i ragazzi con disturbi psichiatrici

Lunigiana - Inaugurata oggi una struttura sociosanitaria dedicata ai ragazzi con disturbi psichiatrici. Si tratta della società cooperativa Serinper, che ha scelto Aulla, nella tranquilla via Ronco di Quercia, come Comune nel quale dare vita a questa realtà dedicata al recupero, alla riabilitazione e all’educazione di giovani dai 10 ai 18 anni.

Un progetto che sin da subito ha trovato l’appoggio del sindaco, presente oggi al taglio del nastro con il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani e il consigliere Giacomo Bugliani, e di tutta l’amministrazione. Un grande in bocca al lupo va dunque al presidente Alessio Zoppi e al vicepresidente Enrico Benassi ma anche a tutti i professionisti, medici, educatori e animatori per la loro nuova avventura in una struttura di eccellenza.