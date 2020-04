per venire incontro ai cittadini

Lunigiana - Con un intervento dell’amministrazione comunale di Aulla, Poste Italiane ha accolto la richiesta di apertura dell’Ufficio Postale di Albiano per andare incontro alle esigenze degli abitanti della frazione. Da mercoledì 15 aprile l’ufficio postale, sito in Via Repubblica 54, sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina, dalle 8.30 alle 13.35.