A Zeri fanno la... danza della neve: "Proveremo ad aprire le piste"

Lunigiana - Zum Zeri, come tutto l’appennino sta attendendo ancora le nevicate invernali. Qualche bella nevicata, stando alle previsioni meteo, dovrebbe cadere già nella giornata di Venerdi. Ciò nonostante, grazie all’innevamento artificiale e all’ottimo lavoro dello staff, nel prossimo week end saranno certamente aperti i campi scuola e la gestione confida nella possibilità di poter annunciare l’apertura di altre piste del comprensorio. “Non vogliamo illudere nessuno – dichiara Maurizio Viaggi presidente della no-profit che gestisce la località lunigianese - se la neve annunciata nelle prossime ore è confermata, faremo il possibile per aprire gli altri impianti della nostra stazione per rispondere alla tanta voglia di neve che viene dai nostri appassionati frequentatori”. Sabato apriremo il campo scuola gratuitamente, una giornata interamente dedicata ai bambini e a coloro che vogliono avvicinarsi allo sci per le prime volte. Sarà possibile ciaspolare sui percorsi che portano al monte Fabei o allo Spiaggi prenotando al 351.5753477 o le lezioni di sci allo

0187.1981342.



Domenica, oltre al campo scuola si auspica la possibile apertura di altre piste. Sul sito e la pagina facebook www.zumzeri.eu sarà possibile avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione del meteo e sulle aperture degli impianti.Sarà aperto il ristorante del rifugio in versione Self service con tanti piatti del territorio e la gustosa polenta, mentre al bar non mancherà il tipico “bombardino” e la cioccolata calda. Per informazioni e prenotazioni 0187.1981342.