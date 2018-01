A Zeri è tutto aperto, il prossimo weekend è pieno di iniziative

L’inizio settimana ha portato 10 centimetri di neve fresca sulle piste del Fabei.

Lunigiana - Il personale della stazione invernale sta battendo e preparando le piste in modo da consentire, per sabato e domenica, l’apertura di tutti gli impianti di Zum Zeri perfettamente operativi per accogliere al meglio i tanti appassionati della bella stazione lunigianese. L’inizio settimana ha portato neve fresca sulle piste e un ricco programma di attività è previsto per questo fine settimana, domenica prenderà inizio il corso di avviamento e perfezionamento allo sci promosso dallo Sci club di Pontremoli (per informazioni e iscrizioni tel. 0187.830129), sarà tracciato a aperto il percorso per ciaspole e sci da fondo che, dalla pista del camposcuola “Albareto”, porterà sul monte Fabei , sarà in funzione e potenziato il self service e domenica al termine della giornata, la classica spaghettata offerta dalla gestione del rifugio. Sarà inoltre possibile noleggiare l’attrezzatura per lo sci o per ogni altra attività presso il negozio di Lucchi Sport (0187.447642).

“Nei prossimi giorni, in concerto con il Comune di Zeri, valuteremo in base all’innevamento e alla sicurezza delle piste la possibilità di aprire la stazione durante tutti i giorni della settimana - dichiara Maurizio Viaggi, gestore degli impianti - abbiamo già contatti con scuole e sci club per promuovere giornate bianche a loro dedicate”. Per informazioni: 334.7190672 o sulla pagina facebook di Zum Zeri.